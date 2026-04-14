En Texas, el Department of Motor Vehicles (DMV) asignado al estado puso en vigencia un nuevo requisito con carácter obligatorio en el trámite para registrar vehículos que excluye a miles de personas de esta posibilidad. Con esta nueva medida, para registrar un automóvil se debe poder cumplir con la “ID Rule” a la hora de presentar la documentación ante el DMV de Texas. Se trata de una identificación con foto válida que haya sido emitida por el gobierno. Esto deja afuera a miles de extranjeros que aún no pueden cumplir con esta condición. Texas se suma a las medidas antinmigración que exigen demostración de presencia legal dentro de Estados Unidos para este tipo de trámites. Con esta nueva actualización, quienes deseen registrar un vehículo tendrán que presentar una identificación válida que acredite un estado migratorio legal y sin irregularidades. Para ser válidos, no deben estar vencidos y tienen que poder tener papeles de respaldo migratorio válido, ya que sino, no se podrá registrar ningún vehículo dentro del estado. Se trata de una nueva verificación migratoria obligatoria. Los extranjeros que deseen registrar un vehículo dentro de Texas pueden acreditar su identidad con la presentación de varios tipos de documentos ante el DMV estatal: Para poder realizar este trámite se debe: Si los documentos están vencidos o no se puede acreditar estatus legal, el registro puede ser rechazado. Es decir, el proceso sigue igual, pero con un control más estricto sobre la identidad y elegibilidad del solicitante.