Durante abril, distintos puntos de Texas activan operativos de entrega de comida gratis, con jornadas abiertas que no requieren inscripción previa y funcionan por orden de llegada. El objetivo de la iniciativa es asistir a personas en situación de vulnerabilidad con alimentos esenciales, a través de redes solidarias que se despliegan en iglesias, universidades y centros comunitarios. Las organizaciones que impulsan estos operativos, entre ellas North Texas Food Bank, coordinan con instituciones locales para ampliar el alcance de la ayuda. El mecanismo es simple y accesible: En muchos casos, los alimentos se entregan en modalidad presencial o bajo el sistema “drive-thru”, donde las personas pueden retirar productos sin bajar del vehículo. Durante la semana del 6 al 12 de abril, varias entidades concentran la mayor cantidad de operativos. Entre ellas se destaca Catholic Charities Dallas, que despliega múltiples puntos de distribución en distintas ciudades del norte de Texas. Los operativos se realizan en: A su vez, instituciones como Dallas College implementan jornadas especiales de retiro de alimentos desde el automóvil, lo que permite agilizar la entrega y alcanzar a más beneficiarios en menos tiempo. Estas son algunas de las ubicaciones más relevantes: El alcance de estos programas no se limita a una sola semana. Durante abril, universidades como University of North Texas at Dallas también participan con eventos masivos de distribución abiertos a toda la comunidad. Estas iniciativas forman parte de una estrategia más amplia para combatir la inseguridad alimentaria en zonas urbanas y rurales, donde muchas familias dependen de este tipo de asistencia para cubrir necesidades básicas. El impacto es inmediato: