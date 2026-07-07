Millones de estadounidenses reciben cada mes beneficios de la Administración del Seguro Social (SSA) La continuidad de esos pagos depende de que los beneficiarios cumplan con una serie de revisiones periódicas que realiza el organismo para confirmar que siguen reuniendo los requisitos establecidos por la ley.

Las revisiones obligatorias que realiza SSA para mantener datos actualizados

La SSA lleva adelante distintos tipos de revisiones para comprobar que los beneficiarios continúan siendo elegibles para recibir prestaciones, que todos los beneficiarios deben completar en tiempo y forma. Entre ellas se encuentran:

Revisiones administrativas de expedientes

Revisiones de continuidad de discapacidad (Continuing Disability Reviews o CDR)

Verificaciones de ingresos y recursos para quienes cobran el programa SSI

Actualización de información personal o laboral

Estas revisiones forman parte del funcionamiento habitual del organismo y buscan garantizar que los beneficios sean abonados únicamente a quienes cumplen con los requisitos legales.

La SSA realiza revisiones periódicas para verificar que los beneficiarios continúan siendo elegibles para cobrar sus prestaciones. Fuente: El Cronista.

La SSA puede suspender los pagos de quienes no completan la revisión con sus datos actualizados

Cuando la SSA solicita información o documentación adicional, el beneficiario debe responder dentro del plazo indicado en la notificación. Si no lo hace:

Los pagos pueden ser suspendidos temporalmente

La SSA enviará nuevas comunicaciones indicando cómo regularizar la situación

El expediente permanecerá abierto mientras exista la posibilidad de resolver el incumplimiento

La suspensión no significa automáticamente que la persona haya perdido definitivamente sus beneficios.