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Millones de estadounidenses reciben cada mes beneficios de la Administración del Seguro Social (SSA) La continuidad de esos pagos depende de que los beneficiarios cumplan con una serie de revisiones periódicas que realiza el organismo para confirmar que siguen reuniendo los requisitos establecidos por la ley.
Las revisiones obligatorias que realiza SSA para mantener datos actualizados
La SSA lleva adelante distintos tipos de revisiones para comprobar que los beneficiarios continúan siendo elegibles para recibir prestaciones, que todos los beneficiarios deben completar en tiempo y forma. Entre ellas se encuentran:
- Revisiones administrativas de expedientes
- Revisiones de continuidad de discapacidad (Continuing Disability Reviews o CDR)
- Verificaciones de ingresos y recursos para quienes cobran el programa SSI
- Actualización de información personal o laboral
Estas revisiones forman parte del funcionamiento habitual del organismo y buscan garantizar que los beneficios sean abonados únicamente a quienes cumplen con los requisitos legales.
La SSA puede suspender los pagos de quienes no completan la revisión con sus datos actualizados
Cuando la SSA solicita información o documentación adicional, el beneficiario debe responder dentro del plazo indicado en la notificación. Si no lo hace:
- Los pagos pueden ser suspendidos temporalmente
- La SSA enviará nuevas comunicaciones indicando cómo regularizar la situación
- El expediente permanecerá abierto mientras exista la posibilidad de resolver el incumplimiento