Antes de comprar dólares es importante conocer la cotización.

El Gobierno de Estados Unidos deposita dinero cada mes en las cuentas de las familias que califican para el TANF (Asistencia Temporal para Familias Necesitadas) . El beneficio cubre comida, vivienda, energía del hogar y cuidado infantil. El pago llega por depósito directo o tarjeta de débito, según el estado.

TANF es un programa federal, pero cada estado lo administra por su cuenta. Cada territorio fija sus propios requisitos y, en algunos casos, hasta un nombre distinto. La Administración para Niños y Familias (ACF), del Departamento de Salud y Servicios Humanos, supervisa el programa a nivel nacional.

¿Quiénes pueden pedir el TANF?

Para calificar, la familia debe residir en el estado donde solicita el beneficio. También debe tener hijos menores a cargo e ingresos por debajo del límite que fija cada estado.

Muchos estados suman capacitación laboral y ayuda para pagar cursos vinculados al trabajo. Los requisitos exactos —ingresos, documentación, trámites— cambian según el estado o territorio tribal.

Para acceder al TANF, en general hace falta:

Residir en el estado donde se solicita el beneficio

Tener hijos menores de edad a cargo

Demostrar ingresos por debajo del límite estatal

Presentar documentación de identidad y domicilio

Para calificar, la familia debe residir en el estado donde solicita el beneficio. Shutterstock

¿Cómo se cobra el TANF y qué pasa si hay un uso indebido?

El dinero se acredita todos los meses por depósito directo o en una tarjeta EBT. Algunos estados también pagan con cheque en papel, aunque es la opción menos común.

El saldo se puede consultar en la app del estado, en el número al dorso de la tarjeta o en el comprobante de compra.