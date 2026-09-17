Los ciudadanos estadounidenses que viven fuera de Estados Unidos pueden participar de las elecciones mediante el voto en ausencia , siempre que cumplan con los requisitos electorales correspondientes.

El proceso permite registrarse como votante y solicitar una boleta para emitir el sufragio desde otro país y debe realizarse a través del Programa Federal de Asistencia para Votar (FVAP).

¿Cómo registrarse para votar desde el extranjero con el voto en ausencia?

Para registrarse y solicitar una boleta de voto en ausencia se debe atravesar el mismo proceso mediante la Solicitud de Tarjeta Postal Federal (FPCA).

Completar la FPCA en línea, disponible a través del Programa Federal de Asistencia para Votar. Indicar el domicilio electoral en Estados Unidos, que generalmente corresponde al último lugar donde la persona residió antes de mudarse al extranjero. Enviar la solicitud siguiendo las instrucciones correspondientes al estado. Una vez procesada, recibir la boleta de voto en ausencia y devolverla dentro del plazo establecido por la autoridad electoral.

En el caso de las personas nacidas fuera de Estados Unidos que nunca residieron en el país, la posibilidad de votar depende de las normas del estado donde vivieron por última vez sus padres o tutores legales.

En el caso de las personas nacidas fuera de Estados Unidos que nunca residieron en el país, la posibilidad de votar depende de las normas del estado donde vivieron por última vez sus padres o tutores legales. Magnific

¿Qué documentos se necesitan para votar desde el extranjero?

Los requisitos concretos dependen de las normas electorales de cada estado. Para completar el registro, normalmente se solicitarán datos que permitan comprobar la identidad y establecer el domicilio electoral estadounidense.

Para el registro general de votantes puede utilizarse una licencia de conducir o una identificación estatal. Cuando la persona no dispone de estos documentos, algunos estados permiten presentar otras pruebas.

La tarjeta de registro electoral no es un requisito obligatorio para votar. Además, debido a que las reglas de identificación cambian según el estado, autoridades recomiendan verificar las condiciones directamente con la oficina electoral estatal o local correspondiente.