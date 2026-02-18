Millones de personas reciben sus pagos de la Administración de la Seguridad Social (SSA) todos los meses y febrero no es la excepción. Para el segundo mes del año, algunas prestaciones podrían alcanzar cifras muy altas. Para esta semana, ya se sabe quiénes recibirán sus pagos. Los montos varían de acuerdo a la situación de cada persona, ya que está fuertemente ligado al salario que recibieron durante su etapa laboral y la cantidad de años trabajados. Es por eso que quien se retiró a los 70 años y mantenía salarios altos, tendrá ingresos más altos. El organismo organiza el calendario usando la fecha de nacimiento de cada persona para definir el orden y depositar los pagos todos los meses. Los beneficiarios que cumplen años entre el 11 y el 20, recibirán sus pagos el miércoles 18 de febrero, mientras los nacidos entre el 21 y el 31 tendrán sus depósitos el 25 de febrero. Por otro lado, los pagos del Ingreso de Seguridad Complementario (SSI) cobrarán el 27 de febrero los correspondiente a marzo. Desde la SSA se recomienda esperar hasta 3 días hábiles en el caso de que hayan demoras antes de reclamar. Los montos no son fijos y varían según cada beneficiario. Si por ejemplo, alguien ganó el máximo salario posible cada año y comienza a cobrarlo a los 70 años, su prestación podría llegar a los USD 5,181 por mes. No obstante, este monto es más excepcional, ya que la mayoría de los jubilados cobra montos muy por debajo de este valor, siendo el promedio USD 2,071.30 por mes. En el caso del SSI, para una persona sola el monto alcanza los USD 994 por mes mientras que el número para las parejas que sean elegibles llega a los USD 1,491.