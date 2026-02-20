Un nuevo giro del Gobierno en Estados Unidos ha introducido una regla que puede bloquear beneficios para miles de personas y familias. Esta medida es parte de la reforma fiscal aprobada en julio y establece un paso indispensable para acceder a ayudas relacionadas con la educación superior. Aunque el impacto se manifestará en la próxima temporada de impuestos, aquellos que no cumplan con este requisito podrían perder créditos que disminuyen la carga económica de la educación. Se recomienda revisar los documentos fiscales antes de presentar la declaración. La obligación alcanza a estudiantes, cónyuges y dependientes reclamados en la declaración. Por eso, antes de enviar el formulario, es clave verificar que el SSN esté vigente y cargado correctamente para evitar rechazos o revisiones adicionales. La reforma exige que, para solicitar créditos educativos como el Crédito de Oportunidad Americana (AOTC) y el Crédito de Aprendizaje Permanente (LLC), el estudiante debe incluir un número de Seguro Social (SSN) válido en la declaración fiscal. Si el dato falta o está incorrecto, el Servicio de Impuestos Internos (IRS) rechaza automáticamente el beneficio. Para solicitar correctamente los créditos, el contribuyente debe presentar el Formulario 8863 y contar con el Formulario 1098-T, emitido por la institución educativa. Si no llega a tiempo, se puede pedir una copia o demostrar la inscripción mediante recibos y constancias oficiales. Si el SSN no está informado, el IRS puede anular el crédito, frenar el reembolso e incluso iniciar una auditoría. En casos reiterados, se aplican intereses, sanciones y, para el AOTC, la suspensión del derecho a reclamarlo durante 2 a 10 años.