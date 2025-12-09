Un nuevo protagonista está por recorrer el corazón de Costa Rica, y no se trata de un insecto gigante, aunque su nombre así lo sugiera.

“Tibi”, que en lengua ngäbe significa “ciempiés”, es el proyecto ferroviario más ambicioso de la región: el primer tren eléctrico metropolitano que moverá a cientos de miles de personas a diario y que promete cambiar la forma de desplazarse en el país.

Costa Rica consigue un tren con respaldo internacional y financiamiento histórico

La iniciativa avanza gracias a un acuerdo entre el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) y Corea del Sur, que aportará tecnología y cooperación estratégica.

A este apoyo se suma la Unión Europea, el Fondo Verde del Clima y la estrategia Global Gateway, que en conjunto financiarán completamente la construcción, equipamiento y puesta en operación de las líneas iniciales por un monto cercano a USD 800 millones.

Se trata del primer sistema ferroviario 100% eléctrico de Centroamérica, un paso clave en el desarrollo de una movilidad urbana sostenible.

El plan incluye la compra de 28 trenes eléctricos nuevos, 30 estaciones, dos terminales completamente modernas y nueve pasos a desnivel. Imagen: archivo.

Cómo será “Tibi”: líneas, estaciones y capacidad

El proyecto contempla dos líneas principales que sumarán más de 51 kilómetros a doble vía:

Paraíso de Cartago – San José ,

San José – Alajuela.

El plan incluye la compra de 28 trenes eléctricos nuevos, 30 estaciones, dos terminales completamente modernas y nueve pasos a desnivel. Según estimaciones oficiales, el sistema podrá transportar más de 100.000 usuarios por día, con una frecuencia aproximada de 10 minutos entre trenes.

La presidenta ejecutiva del BCIE, Gisela Sánchez, destacó que será un servicio cero emisiones, integrado con buses, ciclovías y pasos peatonales, lo que lo convierte en uno de los proyectos de transporte más avanzados de la región.

Corea del Sur: tecnología clave para el proyecto

La cooperación coreana no se limita al financiamiento. Según informó la propia Sánchez tras una visita a Seúl, Corea del Sur aportará tecnología, innovación y asesoría técnica, elementos centrales para impulsar el primer tren completamente eléctrico del país.

El impacto estimado supera los dos millones de personas, especialmente en áreas urbanas donde la congestión vehicular es un problema cotidiano.

¿Por qué se llama “ciempiés”?

El nombre “Tibi” fue elegido por el Instituto Costarricense de Ferrocarriles (Incofer) como un homenaje a las comunidades indígenas ngäbe del sur del país. Para estas comunidades, “Tibi” evoca movimiento, fuerza colectiva y conexión con el territorio.

El presidente ejecutivo del Incofer, Álvaro Bermúdez, explicó que el tren busca reflejar ese espíritu: un transporte que avanza con firmeza, que une regiones y que impulsa a Costa Rica hacia una movilidad más limpia y eficiente.