La administración de Donald Trump anunció un nuevo plan de jubilación destinado a trabajadores que no tienen acceso a un 401(k). La propuesta contempla aportes federales de hasta u$s 1000 por año para quienes califiquen, con el objetivo de ampliar el acceso al ahorro para el retiro más allá de la SSA. El anuncio se realizó durante el discurso del Estado de la Unión. Según la Casa Blanca, el esquema estará inspirado en el Thrift Savings Plan federal y buscará reducir la brecha entre quienes cuentan con aportes patronales y quienes no. El plan creará cuentas individuales similares a un 401(k), con aportes descontados automáticamente del salario. El Gobierno igualará la contribución del trabajador con hasta u$s 1000 anuales, según lo previsto en la ley Secure 2.0 de 2022. Las cuentas serían portables, es decir, el trabajador podrá mantenerlas aunque cambie de empleo. A diferencia del sistema administrado por la Social Security Administration, este esquema funcionará como una cuenta individual de inversión. No reemplaza al Seguro Social, sino que lo complementa. Datos del Economic Innovation Group indican que el 42% de los trabajadores no tiene acceso a un plan de retiro. Para quienes califican, el aporte federal de hasta u$s 1000 por año podría fortalecer su ahorro a largo plazo.