La Administración del Seguro Social (SSA) confirmó que retendrá parte del dinero depositado en los beneficios de jubilación de quienes comiencen a cobrarlos antes de alcanzar la edad de jubilación plena y, al mismo tiempo, continúen trabajando con ingresos superiores al límite anual permitido. La medida aplica específicamente a quienes solicitan el Seguro Social desde los 62 años y siguen generando ingresos laborales. Según la información oficial publicada por la SSA, antes de alcanzar la edad de jubilación plena la agencia retiene parte del cheque mensual si el beneficiario supera el límite anual de ingresos establecido. Sin embargo, al llegar a la edad de jubilación plena, la SSA recalcula el beneficio mensual y aumenta el importe para compensar los meses en los que se aplicaron retenciones. La SSA explica que, si una persona cobra beneficios de jubilación antes de su edad plena y continúa trabajando, se activa la llamada regla de límite de ingresos. En ese caso, si el trabajador gana más que el tope anual fijado para ese año, la Administración del Seguro Social retiene parte del beneficio. Para 2026, la propia SSA indica que los beneficiarios pueden ingresar su fecha de nacimiento en el portal oficial para conocer el límite anual que les corresponde. Uno de los puntos que más dudas genera es por qué la SSA aumenta el monto mensual al llegar a la edad de jubilación plena si antes había retenido dinero. La explicación oficial es que el dinero retenido no se pierde definitivamente. Cuando la persona alcanza su edad de jubilación plena, la Administración del Seguro Social recalcula el beneficio y ajusta el pago mensual para reflejar los meses en los que no se recibió un cheque completo debido a la retención por ingresos. Es decir, la agencia compensa en el cálculo actuarial el tiempo en que el beneficiario no cobró el total de su prestación. Como resultado, el importe mensual aumenta de manera permanente desde la edad plena en adelante.