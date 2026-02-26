La Administración del Seguro Social (SSA) mantiene publicado en su sitio web oficial el calendario de fechas de pago de las diferentes prestaciones que ofrece y cómo se entregarán en 2026 en función de la distribución actualizada de días no laborables y festivos. En ese marco, como pasó en diciembre, en enero y también en febrero, los beneficios de marzo del Ingreso Suplementario de Seguridad (SSI) no serán entregados ese mismo mes dado que la fecha original de pago cae fin de semana, por lo que este momento debió ser reprogramado. Si bien los beneficiarios de SSI suelen recibir su dinero el primero de cada mes de manera fija, cuando este día cae fin de semana o fecha festiva el pago se adelanta al primer día hábil anterior. Las fechas de pago calendarizadas hasta diciembre de este año para todas las prestaciones y cualquier cambio que ya se encuentre pautado puede consultarse en el cronograma oficial de la agencia, clicando aquí. Según lo indica el calendario de pagos, los siguientes meses también se cobrarán por adelantado