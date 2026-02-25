La Administración del Seguro Social (SSA) proporciona en su sitio web oficial información sobre las nuevas fechas de pago correspondientes al primer depósito de 2026, las cuales han sido modificadas debido a un feriado que se encuentra en el calendario de días festivos federales. En este contexto, el pago de enero no se realizará en ese mes, sino que se efectuará de manera previa para los beneficiarios del Ingreso Suplementario de Seguridad (SSI). Conforme a lo establecido por el calendario de pagos de SSA, los beneficiarios de SSI reciben su prestación el primero de cada mes, siempre que esta fecha sea un día hábil. No obstante, en el caso de que el día de pago coincida con un feriado o un fin de semana, la prestación se anticipa. Por esta razón, el depósito de SSI correspondiente a enero se adelantará del jueves 1 de enero, que es feriado federal, al miércoles 31 de diciembre y ya incluirá el aumento COLA 2026.