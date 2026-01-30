Estados Unidos aplicará cambios estructurales en Medicaid que afectarán a inmigrantes legales en todo el país. La nueva ley presupuestaria H.R. 1 condiciona la continuidad del beneficio al cumplimiento de requisitos laborales obligatorios, lo que puede derivar en la pérdida automática de la cobertura.

Aunque Medicaid no se elimina formalmente, la norma introduce barreras administrativas que impactan de lleno en adultos de bajos ingresos, incluidos inmigrantes con estatus regular. El cambio comenzará a regir de forma plena a partir de 2027.

¿Por qué Estados Unidos pone fin a Medicaid para estos inmigrantes legales?

La ley establece que los beneficiarios de Medicaid de entre 19 y 64 años deberán cumplir con requisitos de trabajo para conservar la cobertura. Esto incluye empleo, capacitación laboral, estudios, programas de trabajo o servicio comunitario por al menos 80 horas mensuales.

Si no se acredita el cumplimiento, los estados deberán emitir una notificación y podrán dar de baja al afiliado tras 30 días. El requisito es obligatorio a nivel federal y no puede ser eliminado mediante exenciones estatales.

Requisitos laborales de Medicaid

80 horas mensuales de actividades calificadas

Verificación obligatoria por parte del estado

Aviso previo y posible baja automática

Aplicación nacional sin excepción general

¿A quiénes afecta el fin de Medicaid y quiénes quedan exceptuados?

La medida impacta a adultos cubiertos por la expansión de Medicaid bajo la Ley de Cuidado de Salud Asequible, un universo que supera los 20 millones de personas en 41 estados. Dentro de ese grupo se incluyen inmigrantes legales que hasta ahora mantenían la cobertura sin exigencias laborales.

Quedan exceptuados ciertos colectivos, como personas con discapacidad, cuidadores de menores o dependientes, embarazadas, veteranos con invalidez total y pacientes con condiciones médicas graves .

La implementación será supervisada por el Departamento de Salud y Servicios Humanos y los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid, que estiman que millones de personas perderán Medicaid en la próxima década.