El Gobierno confirmó que investigará y realizará visitas casa por casa como parte de un endurecimiento de los controles migratorios que se profundizará en los próximos meses. Las autoridades anticipan un despliegue territorial ampliado, con más agentes y verificación directa de situaciones bajo análisis.

El operativo estará a cargo del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y se apoyará en cruces de información y operativos presenciales. El objetivo oficial es identificar irregularidades específicas que, según el Gobierno, justifican inspecciones y entrevistas en domicilios y lugares vinculados a actividades laborales.

¿Por qué motivo ICE puede investigarte y abrir un expediente?

ICE puede iniciar una investigación formal cuando existen indicios de incumplimientos vinculados al empleo de inmigrantes, especialmente si se detectan prácticas que violan la normativa migratoria vigente.

En esos casos, los agentes están habilitados a reunir pruebas, solicitar documentación y entrevistar a las personas involucradas.

El vicepresidente JD Vance afirmó que el refuerzo iniciado en 2025 se intensificará este año , en línea con el plan del presidente Donald Trump. Según la Casa Blanca, el incremento del plantel -que supera los 22.000 agentes- permitirá controles más amplios y frecuentes.

¿Cómo serán las visitas casa por casa y qué situaciones pueden activarlas?

Las visitas de las autoridades no requieren aviso previo público y pueden derivar de denuncias, auditorías o análisis de datos . Durante el procedimiento, los agentes pueden verificar identidades, revisar documentación laboral y evaluar posibles responsabilidades.

Casos que pueden motivar una inspección

Contratación de personal sin autorización legal para trabajar .

Pagos fuera de los registros formales o sin respaldo documental.

Intermediación, alojamiento o facilitación de empleo irregular.

Funcionarios de la Casa Blanca sostienen que millones de personas ya fueron deportadas o abandonaron el país bajo presión y anticipan un aumento de los operativos en los próximos meses.