El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) implementó un giro significativo en su política migratoria al elevar a $3,000 dólares el incentivo económico para inmigrantes indocumentados que opten por abandonar Estados Unidos de forma voluntaria antes de que termine 2025.

La iniciativa busca reducir la presión sobre el sistema migratorio y disminuir los altos costos de las deportaciones forzadas.

La medida ya genera debate en comunidades latinas, donde miles de familias analizan si aceptar este apoyo financiero es realmente conveniente o si podría traer consecuencias migratorias difíciles de revertir.

Cómo funciona el nuevo incentivo económico para inmigrantes

El programa contempla un pago único de $3,000 dólares, acompañado de asistencia para el viaje al país de origen, siempre que la persona cumpla con el proceso oficial de salida voluntaria. Según el gobierno federal, este mecanismo resulta más eficiente que los operativos de detención, custodia y expulsión.

Desde la perspectiva del DHS, la auto-deportación asistida permite acelerar salidas sin recurrir a arrestos ni procesos judiciales prolongados, lo que también reduce el impacto en centros de detención migratoria.

Cómo aplicar al programa y recibir el dinero

El trámite se realiza a través de CBP Home, una aplicación oficial del gobierno estadounidense. A través de esta plataforma, los inmigrantes pueden:

Notificar su decisión de salir del país Programar la fecha de salida Recibir instrucciones oficiales Evitar encuentros con agentes migratorios, si cumplen con el proceso

Este sistema digital permite al gobierno llevar un control detallado de las salidas voluntarias, mientras ofrece una alternativa menos confrontativa para quienes deciden irse.

Quiénes califican para recibir los $3.000 dólares

El incentivo está dirigido exclusivamente a personas que cumplan con ciertos criterios:

Vivir en Estados Unidos sin estatus migratorio legal

No tener procesos judiciales activos que impidan la salida

Completar la salida voluntaria antes del 31 de diciembre de 2025

Registrar todo el proceso a través de CBP Home

Es fundamental tener en cuenta que este programa no otorga beneficios migratorios, ni garantiza la posibilidad de regresar legalmente a Estados Unidos en el futuro.

Aspectos clave que debes evaluar

Antes de aceptar el incentivo del DHS, es importante considerar que:

El dinero no se entrega de inmediato

El pago se realiza solo tras confirmar la salida

Puede haber restricciones migratorias futuras

No reemplaza otras opciones legales disponibles

Por ello, especialistas recomiendan consultar con un abogado de inmigración certificado antes de iniciar el proceso, para evaluar riesgos y alternativas.