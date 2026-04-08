La Administración del Seguro Social (SSA) implementó cambios en el programa que impactan directamente en la dinámica de pagos de muchos beneficiarios. Quienes no lograron adaptarse a estas modificaciones podrían haber perdido sus beneficios y enfrentar complicaciones para restaurarlos. El Gobierno de los Estados Unidos busca modernizar los sistemas de sus programas. De esta forma, la SSA continuará reformando sus servicios, por lo que es de suma importancia que todos los ciudadanos que reciben sus pagos permanezcan atentos a los anuncios. Desde septiembre del 2025 las autoridades de SSA comenzaron una modificación progresiva del sistema de pagos. Si bien los cheques de papel fueron siempre la opción más segura para los beneficiarios adultos, la administración apuesta por digitalizar completamente su sistema. La transición se dirige meramente a los pagos electrónicos. Es decir, todos los beneficiarios, a medida que se terminen de emitir los cheques en papel, recibirán su dinero en sus cuentas bancarias de forma automática. A partir de esta gran modificación, todos los beneficiarios de SSA deben actualizar su método de pago desde su cuenta personas de My Social Security. Esta sección se encuentra disponible junto a los demás datos personales del beneficiario. Quienes no han completado esta actualización aún, pueden enfrentar problemas para recibir su jubilación.