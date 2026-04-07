El Gobierno federal de Estados Unidos confirmó oficialmente el calendario de pagos del Seguro Social para el mes de abril de 2026, con fechas específicas según el tipo de beneficio y la fecha de nacimiento de cada beneficiario. Este calendario permite a millones de personas que dependen de estos beneficios planificar sus finanzas con certeza durante el mes. La Administración del Seguro Social (SSA) establece un modelo escalonado de fechas de pago que se repite cada mes, en el cual diversos grupos de beneficiarios reciben sus depósitos en días distintos para evitar congestiones en las instituciones financieras y facilitar la distribución de fondos. El miércoles 8 de abril de 2026 será una de las principales fechas de pago del mes para beneficiarios del Seguro Social con cumpleaños entre el 1 y el 10 de cualquier mes. Estos beneficiarios, que pueden incluir jubilados, personas con discapacidad y sobrevivientes, recibirán sus beneficios ese día como parte del ciclo escalonado de pagos. El calendario confirmado por la SSA para abril incluye varias fechas importantes: