El calendario oficial de pagos del Seguro Social en abril 2026 fue confirmado por la Administración del Seguro Social (SSA), con fechas precisas según el tipo de beneficio y el día de nacimiento. El sistema mantiene su esquema escalonado, una modalidad que busca evitar demoras masivas y garantizar que jubilados, personas con discapacidad y beneficiarios de programas como SSI y SSDI reciban sus depósitos en tiempo y forma. De acuerdo con la SSA, el calendario de abril se organiza en cinco fechas clave que ya están en marcha: Ya se efectuaron: Quedan por cobrar: Este esquema oficial se repite mes a mes y permite dividir los pagos en grupos, lo que facilita el procesamiento bancario y reduce la congestión en el sistema financiero. La lógica del calendario responde a una regla central de la SSA: ordenar los depósitos según el perfil del beneficiario. Además, existe una norma clave: si una fecha de pago coincide con un feriado o fin de semana, el depósito se adelanta al día hábil anterior para evitar retrasos. Uno de los puntos más relevantes del sistema actual es que la SSA eliminó los cheques en papel, por lo que todos los pagos del Seguro Social se realizan de manera electrónica. Los beneficiarios reciben el dinero a través de: Esta transformación apunta a mejorar la seguridad, acelerar los tiempos de cobro y reducir fraudes, aunque también obliga a mantener actualizados los datos personales y bancarios para evitar interrupciones.