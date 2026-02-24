La temporada de impuestos 2026 en Estados Unidos ya está en marcha y el IRS (Servicio de Impuestos Internos) volvió a insistir en que los contribuyentes presenten su declaración antes del plazo oficial. Pero, ¿qué ocurre si no llegás a tiempo? ¿Cuáles son las multas por no declarar impuestos? ¿Y cómo se puede consultar el estado del reembolso del IRS? A continuación, una guía actualizada para entender los puntos clave del Tax Day 2026 y evitar sanciones innecesarias. El tradicional Tax Day en Estados Unidos tiene como fecha límite el 15 de abril de 2026. Ese día vence el plazo para enviar la declaración correspondiente al año fiscal 2025. Si bien es posible solicitar una prórroga, eso no significa que se posponga el pago de impuestos adeudados. La extensión solo otorga más tiempo para presentar el formulario, no para abonar el monto pendiente. No cumplir con el plazo puede derivar en distintas sanciones económicas por parte del IRS 2026. Estas son las principales: Estas penalidades pueden combinarse, por lo que el costo final de no actuar a tiempo puede ser considerable. Para quienes ya enviaron su declaración y están a la espera del dinero, el IRS dispone de la herramienta oficial “Where’s My Refund?”, disponible las 24 horas en su sitio web y en la app IRS2Go. ¿Cuándo se puede consultar el estado? El sistema suele actualizarse una vez al día, generalmente durante la madrugada. Para ingresar al sistema y verificar el estado del reembolso del IRS, se requieren tres datos clave: La plataforma muestra el avance del trámite en tres etapas claras: En la mayoría de los casos, el reembolso de impuestos 2026 se emite dentro de los 21 días posteriores a la aceptación de la declaración electrónica. Sin embargo, puede demorarse si existen errores, revisiones adicionales o reclamos de créditos fiscales específicos.