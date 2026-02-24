El Departamento de Licencias del Estado de Washington indica en su sitio web oficial cuáles son los requisitos de circulación que deben cumplir todos los menores de 18 años luego de tramitar su primera licencia de conducir. En ese sentido, quienes obtengan este tipo de licencia tendrán que contemplar que, durante un período de prueba establecido por las autoridades no podrán circular con menores a bordo, salvo determinadas excepciones. Según lo indican las autoridades, quienes hayan obtenido este tipo de permisos durante los primeros 6 meses no podrán circular con pasajeros menores a 20 años a no ser que sean familiares directos. En esta categoría entran Cuando finaliza la primera mitad del año posterior a la obtención del carnet de conducir, esta prohibición se levanta, aunque durante los próximos 6 meses sólo se permite viajar con un máximo de 3 pasajeros menores de 20 años que no sean de la familia inmediata. Por otra parte, tienen prohibido conducir entre la 1:00 a.m. y las 5:00 a.m., salvo que viajen acompañados por un conductor con licencia de al menos 25 años. Además, las autoridades enfatizan en la prohibición de uso de cualquier dispositivo móvil, incluso con manos libres, excepto en emergencias. S estas restricciones se incumplen, la licencia de conducir obtenida podría correr riesgo.