Las parejas que estén casadas legalmente en Estados Unidos y posterguen un trámite clave ante el Servicio de Impuestos Internos (IRS) pueden enfrentar embargos sobre bienes y cuentas bancarias compartidas. El organismo puede avanzar sobre activos conjuntos cuando existen deudas fiscales sin resolver, especialmente si se presentaron declaraciones conjuntas. Este escenario no implica una sanción automática, pero sí un riesgo concreto que puede escalar rápidamente si no se actúa. La responsabilidad compartida ante el IRS habilita medidas de cobro que afectan a ambos cónyuges, incluso cuando uno de ellos no haya generado directamente la deuda. El IRS establece que, cuando una pareja presenta una declaración conjunta, ambos cónyuges son responsables del pago total de impuestos, intereses y multas. Esto permite al organismo avanzar sobre distintos activos si la deuda permanece impaga y no se inicia ningún trámite para frenarla. En ese contexto, el embargo puede alcanzar: El trámite clave para evitarlo es actuar antes de que avance el proceso de cobro, ya sea mediante el pago total o a través de una negociación formal con el IRS. Existen mecanismos específicos para los casos en los que solo uno de los cónyuges generó el error o la deuda. El IRS contempla el llamado Alivio del Cónyuge Inocente, que permite deslindar responsabilidades fiscales si se cumplen ciertos requisitos. Para acceder a este beneficio, se deben cumplir condiciones como: El trámite se realiza mediante el Formulario 8857, dentro de los dos años posteriores al primer intento de cobro. En algunos casos, incluso puede derivar en un reembolso si se determina que se pagó de más, o en un alivio adicional bajo criterios equitativos.