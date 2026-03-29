El condado de Cook County, en Illinois, se encuentra nuevamente en el epicentro del debate nacional tras la aprobación de una decisión sin precedentes en Estados Unidos: la transformación de su iniciativa de ingreso garantizado en una política pública estable. La medida, que forma parte del presupuesto 2026, destina $7.5 millones de dólares para mantener un beneficio mensual de $500 dólares dirigido a residentes de bajos ingresos. A medida que la noticia se difunde en Chicago y sus alrededores, miles de familias —en particular dentro de la comunidad latina— se encuentran en la búsqueda de información sobre quién podrá acceder al nuevo ciclo del programa y qué modificaciones implicará esta versión permanente. Los resultados fueron contundentes: Lo que comenzó como un proyecto temporario durante la pandemia se convirtió en uno de los experimentos sociales más observados del país. En 2022, el condado lanzó un piloto financiado con fondos federales que otorgó $500 mensuales durante dos años a 3,250 residentes. Estos impactos llevaron a las autoridades a dar un paso firme: institucionalizar el ingreso garantizado y posicionar a Cook County como el primer lugar del país en adoptar este tipo de ayuda de manera permanente. Aunque la administración del condado aún no ha emitido la convocatoria oficial, los comisionados han indicado que los criterios serán muy similares a los utilizados en la versión piloto. Con esta base, se puede prever el perfil de elegibilidad. 1. Residencia en Cook County El solicitante debe residir de manera permanente en el condado, lo que incluye la ciudad de Chicago y todas sus municipalidades adyacentes. 2. Ser mayor de 18 años La edad mínima requerida continuará siendo la mayoría de edad al momento de completar la solicitud. 3. Cumplir con los límites de ingresos En el programa anterior, el ingreso debía ser inferior al 250% del nivel federal de pobreza. 4. No participar en otro programa similar 5. Presentar documentación válida Este sistema fue valorado por su simplicidad, rapidez y transparencia. Las autoridades ya adelantaron que la herramienta principal seguirá siendo un formulario digital, un modelo que permitió miles de solicitudes sin trámites presenciales. Entre los pasos esperados se encuentran: Aunque el financiamiento ya ha sido aprobado y se anticipa que la apertura oficial podría concretarse a mediados de 2026, una vez que el condado complete los ajustes técnicos y administrativos necesarios. Funcionarios locales subrayan que el objetivo es mantener la continuidad entre la finalización del piloto y el inicio del programa permanente, con el fin de evitar interrupciones en los pagos.