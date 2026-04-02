La NASA vuelve a ir a la Luna con la misión Artemis II, pero el verdadero objetivo va mucho más allá de explorar el satélite: el programa busca preparar a la humanidad para viajes más largos, incluyendo una futura misión a Marte. Este nuevo paso será clave para entender cómo afecta el espacio profundo al cuerpo humano y cómo proteger a los astronautas. En este contexto, la agencia espacial desarrolló un experimento innovador que acompañará a la tripulación en su viaje alrededor de la Luna. Se trata de una investigación científica diseñada para anticipar riesgos, mejorar la salud en el espacio y trasladar esos avances a la medicina en la Tierra. El proyecto, llamado AVATAR (A Virtual Astronaut Tissue Analog Response), analizará cómo la radiación y la microgravedad impactan en las células humanas, con resultados que podrían cambiar tanto la exploración espacial como los tratamientos médicos actuales. La NASA vuelve a ir a la Luna como parte del programa Artemis, pero el foco principal no es solo el alunizaje, sino probar tecnologías y recopilar datos fundamentales para misiones de larga duración en el espacio profundo. El objetivo central es prepararse para viajes a Marte, lo que implica resolver uno de los mayores desafíos: cómo responde el cuerpo humano a condiciones extremas durante largos períodos. Además, esta misión permitirá validar sistemas y protocolos que serán esenciales en futuras expediciones fuera de la órbita terrestre. El experimento AVATAR es una de las piezas centrales de esta nueva etapa. Utiliza tecnología de “órganos en chip”, dispositivos del tamaño de una memoria USB que replican el funcionamiento de tejidos humanos reales. Estos chips contienen células de los propios astronautas y viajarán a bordo de Artemis II durante el recorrido alrededor de la Luna, donde estarán expuestos a condiciones reales del espacio. Uno de los focos principales será la médula ósea, clave para el sistema inmunológico y la producción de células sanguíneas, lo que permitirá medir cómo se deteriora o adapta el cuerpo en el espacio profundo. Aunque la NASA vuelve a ir a la Luna con un objetivo espacial, los resultados de esta misión tendrán impacto directo en la vida cotidiana en la Tierra. Los datos obtenidos permitirán avanzar en medicina personalizada y en el tratamiento de enfermedades complejas. Además, esta investigación permitirá anticipar riesgos antes de enviar humanos a Marte, lo que reduce costos, mejora la seguridad y acelera los planes de exploración.