La Administración del Seguro Social (SSA) confirmó el pago adelantado de enero para un grupo específico de beneficiarios. Este cambio tiene lugar de manera excepcional cuando la fecha de cobro coincide con un feriado.

Como novedad, este adelanto correspondiente a 2026 vendrá además acompañado del ajuste por costo de vida (COLA) anunciado en octubre, por lo que figurará en las cuentas bancarias o tarjetas de débito con el aumento aplicado.

Medida excepcional: quiénes cobran antes su beneficio de SSA

Si bien SSA paga los beneficios del Ingreso Suplementario de Seguridad (SSI) el primer día de cada mes, en diciembre el depósito se adelanta excepcionalmente dado a que el primero de enero es feriado por Año Nuevo.

El pago se pasa entonces para el miércoles 31 de diciembre y tendrá el incremento COLA incluido, siendo este el primer grupo de beneficiarios en recibir la suba en su prestación.

Los beneficiarios SSI serán los primeros en recibir el pago con aumento. Fuente: archivo. Fuente: narrativas-spin-us

Aumento para todos los beneficiarios del Seguro Social: de cuánto es y cuándo lo reciben los otros titulares

El nuevo porcentaje de aumento pactado supera al fijado para 2025, impactará sobre las prestaciones de más de 70 millones de personas en Estados Unidos y se calculó en función del Índice de Precios al Consumidor para Trabajadores Urbanos y Administrativos del Departamento de Trabajo.

Este incremento del 2.8% se verá reflejado el último día de diciembre para SSI y en las siguientes fechas para el resto de los titulares

Viernes 2 de enero : día de pago para quienes son beneficiarios del Seguro Social desde antes de mayo de 1997

Miércoles 14 de enero : para beneficiarios del Seguro Social que nacieron del 1 al 10 de su mes.

Miércoles 21 de enero : para beneficiarios del Seguro Social que nacieron del 11 al 20.

Miércoles 28 de enero: para beneficiarios del Seguro Social que nacieron entre el 21 y el 31 de su mes

Los avisos COLA con el monto detallado de la nueva prestación ya están disponibles en las cuentas my Social Security creadas antes del 19 de noviembre. En caso de recibir por correo, se enviarán durante todo diciembre.