Después de casi dos décadas desde su introducción, el F-22 Raptor sigue siendo una maravilla tecnológica sin igual. Este caza de quinta generación de la Fuerza Aérea de Estados Unidos (USAF) fue concebido con un objetivo primordial: asegurar la superioridad aérea total. En el año 2025, continúa siendo el único aeronave en el mundo que integra baja observabilidad, supercrucero y fusión avanzada de sensores, atributos que lo mantienen en la cúspide del poder aéreo global. El F-22A Raptor se distingue por su capacidad de interceptar objetivos a grandes distancias, utilizando una configuración interna de seis misiles AIM-120 y dos AIM-9, lo que le permite mantener su sigilo. Este avanzado caza integra una arquitectura singular fundamentada en tres pilares: Aunque su diseño se mantiene imbatible, el Raptor enfrenta retos de disponibilidad. Según la Asociación de Fuerzas Aéreas y Espaciales, durante el año fiscal 2024 el F-22 tuvo una tasa de aeronaves listas para misión del 40,19%, una de las más bajas desde su entrada en servicio. El Departamento de Defensa implementa actualizaciones periódicas conocidas como “liberaciones por bloques”, que integran nuevas versiones de software, sensores y misiles. Durante 2024, el programa completó pruebas reales con misiles AIM-120 y avanzó hacia el paquete R4, previsto para evaluación operativa en 2025. Sin embargo, las restricciones impuestas por la Administración Federal de Aviación (FAA) limitan el uso de su enlace de datos Link 16, afectando parte de las pruebas en territorio estadounidense. La Enmienda Obey, aprobada por el Congreso estadounidense en 1998, prohíbe destinar fondos a su exportación o licenciamiento. Por lo tanto, el F-22 Raptor no puede venderse ni transferirse a ningún otro país del mundo. Esta medida convirtió al F-22 en una capacidad exclusiva de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, sin versiones aliadas que amplíen su producción o entrenamiento. A diferencia del F-35 Lightning II, que se comercializa a socios estratégicos, el Raptor sigue siendo un símbolo de poder nacional reservado únicamente para Washington. China y Rusia encabezan la carrera por igualar al Raptor. El J-20 Mighty Dragon de Beijing y el Su-57 Felon ruso son considerados cazas de quinta generación, aunque especialistas señalan que ninguno iguala el nivel de fusión de sensores, maniobrabilidad y discreción radar del F-22. Aun así, el F-22 continúa siendo la referencia técnica y operativa en combate aéreo más allá del alcance visual, manteniendo un dominio estratégico que ningún otro avión ha logrado replicar. Europa, por su parte, avanza en la modernización de plataformas 4.5 como el Eurofighter Typhoon y el Rafale F4, equipados con radares AESA y sistemas de guerra electrónica de nueva generación.