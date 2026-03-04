La compañía ha comunicado que todas las tiendas Amazon Go cerraron para siempre, mientras que el formato Amazon Fresh atraviesa un fuerte recorte, lo que representa una retirada histórica del modelo de supermercados presenciales. Amazon confirmó el cierre definitivo de su cadena de supermercados físicos, una decisión que marca el final de una ambiciosa apuesta por el retail tradicional en Estados Unidos. En paralelo, Amazon también cerró decenas de locales Amazon Fresh y congeló la expansión del concepto, reconociendo que el negocio de supermercados físicos no cumplió las expectativas financieras. La empresa decidió cerrar todas las tiendas Amazon Go, el formato sin cajas ni cajeros que utilizaba tecnología de sensores e inteligencia artificial. A pesar de su innovación, el modelo no logró ser rentable a gran escala. Aunque Amazon cerró sus tiendas físicas, sus clientes no se quedan sin alternativas para adquirir alimentos y productos de consumo diario dentro del ecosistema de la empresa o mediante opciones competitivas. A continuación, se presentan las principales: Los consumidores tienen la posibilidad de continuar adquiriendo artículos domésticos, productos de despensa y alimentos frescos de manera directa a través de la plataforma de Amazon.com o su aplicación móvil. Esta opción facilita el acceso a una amplia variedad de productos, garantizando así una experiencia de compra eficiente y conveniente. Aunque no constituye un sustituto exacto de establecimientos como Amazon Go o Amazon Fresh, la empresa continúa gestionando Whole Foods Market, su red de supermercados de alta calidad. A pesar de la ausencia de tiendas físicas, Amazon ofrece: La compañía ha logrado establecer un sistema eficiente que permite a los consumidores acceder a una variedad de productos sin necesidad de desplazarse a un establecimiento físico.