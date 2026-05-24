El Servicio de Impuestos Internos (IRS) detalla en su página oficial las condiciones bajo las cuales los funcionarios de impuestos pueden visitar el hogar de un contribuyente con el fin de comprobar el cumplimiento de sus obligaciones fiscales.

Una vez que se determine la necesidad de realizar la visita, la agencia se pondrá en contacto con el contribuyente para informarle sobre esta acción y coordinar su ejecución. No obstante, en caso de que no se obtenga respuesta apropiada, la entidad procederá a realizar la visita al domicilio igualmente.

Hogar por hogar: El IRS enviará a sus funcionarios para comprobar el cumplimiento de las obligaciones fiscales

Los funcionarios de ingresos son empleados civiles que pueden intervenir de manera directa en el proceso de cobro de los contribuyentes, según lo indicado por la agencia.

Esta autoridad tiene un papel crucial en la administración fiscal y contribuye de manera significativa al cumplimiento de las obligaciones tributarias.

IRS puede enviar agentes para verificar el cumplimiento de las obligaciones fiscales.

Durante sus visitas, proporcionan información sobre derechos y repercusiones de no cumplir con una obligación tributaria.

El agente se comunica mediante la Carta 725-B o a través de una llamada para coordinar una visita. Para validar su cita, es necesario que se comunique al número que aparece en la carta. En caso de no recibir respuesta, se enviarán reiteradas notificaciones; sin embargo, si la falta de contacto se mantiene, la visita se llevará a cabo de todas maneras.

Qué sucede cuando el IRS realiza una visita domiciliaria para comprobar el cumplimiento de obligaciones tributarias

En este procedimiento, se abordarán las declaraciones e impuestos adeudados. En caso de que existan obligaciones pendientes, se permitirá el pago al funcionario en el momento, aunque también se ofrecerá la opción de realizar la operación en línea.

Esta metodología busca facilitar el cumplimiento de las obligaciones fiscales de los contribuyentes, asegurando así un proceso más eficiente y accesible para todos los involucrados.

Qué acciones tomar ante la visita de agentes del IRS en mi domicilio

La agencia indica que, en caso de que un agente del IRS se presente sin previo aviso, el contribuyente tiene la opción de utilizar la Herramienta de Verificación de Empleados para constatar que efectivamente está trabajando para dicha entidad.