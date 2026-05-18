El reciente avance tecnológico está permitiendo obtener texturas crujientes y cocciones parejas sin depender de equipos tradicionales, lo que lo transforma en una opción más eficiente para el hogar contemporáneo. La nueva tendencia que viene de Europa está revolucionando la forma de cocinar, destacándose por su rapidez, su bajo consumo y su capacidad para reemplazar al horno en actividades cotidianas. Su adopción se incrementa porque brinda soluciones más prácticas para aquellos que prefieren comidas ligeras sin largas esperas. La creciente popularidad de estos dispositivos se debe a su celeridad en la cocción, su diseño compacto, así como a la capacidad de obtener texturas crujientes sin necesidad de largos periodos de precalentamiento. La canasta perforada permite una circulación óptima del calor, lo que garantiza una cocción uniforme. Este fenómeno se encuentra impulsado por las air fryers, que fueron desarrolladas por el ingeniero neerlandés Fred van der Weij como una alternativa eficiente y de tamaño reducido. Estas máquinas operan como hornos de convección que emplean aire caliente para dorar los alimentos utilizando una mínima cantidad de aceite. Las air fryers permiten preparar comidas rápidas y ligeras con un menor consumo energético. Funcionan de manera óptima con vegetales, papas, pollo, pescado y alimentos previamente fritos que precisan recuperar su crocancia. Adicionalmente, son apropiadas para horneados pequeños como galletas o muffins. No se aconsejan para rebozados húmedos o batidos líquidos, los cuales requieren inmersión en aceite para alcanzar la textura clásica.