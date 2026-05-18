La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) de Estados Unidos especifica que todos los visitantes deben tener pasaportes cuya validez se extienda seis meses más que el período previsto de viaje previsto inicialmente.

Es imperativo destacar que contar con un pasaporte válido es un requisito esencial para todos los extranjeros que anhelan visitar Estados Unidos. Este documento actúa como una identificación internacional, indispensable para la entrada al país y será solicitado por las autoridades durante los procedimientos previos a la autorización del viaje.

Asimismo, se establecen normas específicas que la gran parte de estos documentos deben cumplir para ser considerados aceptables, específicamente en relación con la fecha en que fueron solicitados.

Medida mundial: Estados Unidos suspende temporalmente la aceptación de pasaportes extranjeros tramitados actualmente

Como cada nación establece sus propios períodos de validez para este documento, es esencial planificar la tramitación o actualización -según cada caso- del pasaporte en función de la fecha del viaje.

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) de Estados Unidos especifica que todos los visitantes deben tener pasaportes cuya validez se extienda seis meses más que el período previsto de viaje previsto inicialmente.

Si el pasaporte presentado fue tramitado con tanta anterioridad que no logra cumplir con el requisito de los seis meses, no se considerará válido al momento de tramitar la visa para viajar.

Estados Unidos que no aceptará ningún pasaporte extranjero que haya sido tramitado en este momento

Excepciones clave: quiénes están exentos del requisito de pasaporte

CBP mantiene en su sitio web oficial una lista actualizada de países que están exentos de cumplir con esta regulación. Para estas naciones, solo es preciso presentar un pasaporte válido durante su estadía.

La lista completa y actualizada de países que no deben seguir esta regla puede consultarse clicando aquí.

Países latinoamericanos incluidos en la lista: