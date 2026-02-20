El Servicio de Impuestos Internos (IRS) indica a todos los contribuyentes a través de su sito web oficial cuáles pueden ser las consecuencias sobre los reembolsos de no haber pagado en tiempo y forma los impuestos adeudados. Cuando no se pagan en su totalidad las deudas pendientes, la agencia tributaria inicia un proceso formal de cobro. En ese marco, aunque muchos esperan recibir un reembolso tras la presentación de su declaración, en esta situación fiscal los pagos pueden verse comprometidos y ser retenidos para saldar el monto pendiente. El primer aviso que envía el IRS detalla la cantidad de impuestos, multas e intereses acumulados desde la fecha límite de pago. A partir de ese momento, la deuda genera interés compuesto diariamente, a lo que se adiciona una multa mensual por pago tardío. Si el tributante no actúa con prontitud, cualquier reembolso futuro puede ser utilizado para reducir la deuda existente. La compensación de reembolsos es uno de los mecanismos más directos de cobro. Esto significa que, en lugar de enviar el dinero al contribuyente, el IRS lo retiene y lo aplica automáticamente al saldo pendiente. Esta medida puede repetirse reiteradamente hasta que la deuda quede completamente saldada o hasta que expire el plazo legal de cobro. Para evitar la confiscación de los reembolsos o que se tomen medidas más drásticas sobre la propiedad de un contribuyente -como un embargo- es esencial comunicarse con prontitud para establecer estrategias alternativas que permitan saldar la deuda, como un pago a plazos. “Es importante comunicarse con nosotros y hacer arreglos para pagar los impuestos adeudados de manera voluntaria. Si no se comunica con nosotros, es posible que tomemos medidas para cobrar los impuestos”, indica la agencia.