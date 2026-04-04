Un propietario de San Francisco recibió multas por un total de 50.000 dólares por podar cinco árboles frente a su casa que creía eran de su propiedad. Lo que no sabía es que desde 2017, la ciudad asumió la responsabilidad sobre los árboles en la vía pública. El Departamento de Obras Públicas de la ciudad aplicó las penalizaciones por poda ilegal a razón de 10.000 dólares por árbol, luego de que el propietario interviniera los árboles siguiendo una indicación de su aseguradora para poder obtener cobertura. El caso pone en evidencia una norma municipal que muchos residentes desconocen y que puede derivar en sanciones significativas por intervenir árboles frente a la propia vivienda, aunque se crean de propiedad privada. Desde 2017, la ciudad de San Francisco asumió oficialmente la responsabilidad sobre los árboles ubicados en la vía pública. En ese momento se notificó a los residentes del cambio, aunque el propietario, Paul Dennes, señaló que en esa época era su padre anciano quien vivía en la propiedad y no estaba al tanto de la modificación. El Departamento de Obras Públicas justificó las multas argumentando que la técnica de poda utilizada, conocida como “topping” o descope, puede dañar severamente los árboles. Según la ciudad, esta práctica: La ciudad sostuvo que el nivel de poda necesario para cumplir con los requisitos de la aseguradora era alcanzable sin recurrir al descope, algo que demostró durante la audiencia administrativa del caso. Tras la audiencia administrativa, la ciudad redujo las multas de 10.000 a 2.590 dólares por árbol. Además, ofreció reducirlas a la mitad si el propietario cumple con un plan de poda supervisada. La ciudad también indicó que los cinco árboles ahora necesitan ser removidos como consecuencia del daño generado por la intervención. El propietario aseguró haber contratado a un arborista certificado para realizar el trabajo, tal como lo recomienda la ciudad. Sostiene que actuó de buena fe siguiendo las instrucciones de su aseguradora y sin conocer la normativa municipal vigente desde 2017. El caso de San Francisco es un ejemplo de una situación que puede repetirse en otras ciudades del país donde las municipalidades han asumido la gestión de los árboles en espacios públicos. Antes de realizar cualquier intervención sobre árboles ubicados fuera del límite de la propiedad privada, los expertos recomiendan: Ignorar estas reglas, aunque sea de buena fe, puede derivar en multas que en casos como el de San Francisco alcanzan los 50.000 dólares.