Una importante modificación de la Ley de Alquileres fijó nuevas protecciones para los inquilinos de Nueva York. La entrada en vigor hace menos de dos años de la ley de Desahucio por Causa Justificada o Good Cause Eviction law cambió las reglas en el estado, estableciendo topes máximos de aumento y delimitando que los propietarios sólo pueden terminar el contrato si cuentan con una buena razón para hacerlo. La regulación establece que los propietarios de las viviendas cubiertas por la ley no pueden poner fin libremente al contrato cuando lo desean, sino que ahora Las autoridades indican que todos los inquilinos tienen derecho a permanecer en su vivienda, a no ser que por voluntad propia decidan marcharse o sean desalojados con el debido proceso judicial. Entre los motivos bajo los que la ley ampara un desalojo se encuentran “Si un propietario alega una de las razones principales para el desahucio, debe presentar en el tribunal “pruebas claras y contundentes” que demuestren la acción que planea tomar", se indica. La normativa fijó un “estándar local de alquiler” para determinar cuáles son los aumentos anuales que los propietarios podrán realizar. En ese marco, el límite máximo permitido se calcula sumando la tasa local de inflación más un 5%, aunque el tope máximo permitido en cualquiera de los casos es del 10%. Cuando se intente realizar un aumento que exceda estos límites, la decisión puede ser considerada irrazonable por el tribunal, por lo que no podrá llevarse a cabo.