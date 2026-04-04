El Servicio de Impuestos Internos (IRS) aplica un impuesto adicional de Medicare del 0,9% sobre los ingresos que superen ciertos umbrales y las parejas casadas que presentan su declaración por separado enfrentan el límite más bajo de todos: apenas 125.000 dólares por persona. Dos cónyuges con ingresos moderados pueden quedar alcanzados por este cargo sin que ninguno haya superado individualmente un umbral elevado. Lo que hace particular a este impuesto es que el empleador retiene automáticamente el cargo solo cuando el salario individual supera los 200.000 dólares, sin considerar el estado civil. Esto implica que muchas parejas no se enteran de que deben este impuesto hasta que presentan su declaración anual. Según la información oficial del IRS, el impuesto aplica sobre salarios de Medicare, ingresos por cuenta propia y compensaciones de jubilación ferroviaria. No existen excepciones para ciudadanos estadounidenses viviendo en el exterior ni para extranjeros no residentes. El Additional Medicare Tax establece umbrales de ingreso distintos según el estado civil y la forma en que se presenta la declaración. Ahí está la trampa para muchas parejas: quienes declaran en conjunto tienen un tope de 250.000 dólares combinados, pero quienes lo hacen por separado enfrentan un límite de solo 125.000 dólares por persona. El problema concreto es el siguiente: una pareja casada donde cada cónyuge gana 130.000 dólares anuales no activaría el impuesto si declarara en conjunto, ya que su ingreso combinado de 260.000 dólares apenas superaría el umbral. Pero si declaran por separado, ambos superan los 125.000 dólares individualmente y cada uno queda sujeto al cargo adicional del 0,9%. El impuesto es del 0,9% sobre el monto que exceda el umbral correspondiente y se aplica sobre tres tipos de ingresos: salarios sujetos a Medicare, ingresos por trabajo independiente y compensaciones de jubilación ferroviaria. No existe una contribución equivalente del empleador, a diferencia de otros impuestos de nómina. El empleador tiene la obligación de retener el Additional Medicare Tax únicamente cuando el salario del empleado supera los 200.000 dólares en el año calendario, independientemente del estado civil. Esto genera una brecha importante para las parejas casadas: Dado que el empleador no retiene este cargo de forma automática para quienes no superan los 200.000 dólares individuales, las parejas casadas que no quieran presentar su declaración conjunta tienen dos opciones para evitar una deuda inesperada al momento de declarar. La primera es solicitar al empleador una retención adicional de impuesto a los ingresos mediante el Formulario W-4. La segunda es realizar pagos de impuestos estimados durante el año fiscal, antes de que llegue la fecha límite de presentación. En ambos casos, el objetivo es cubrir por adelantado el 0,9% sobre el monto que exceda el umbral correspondiente según el estado civil. Para calcular el monto exacto se utiliza el Formulario 8959 del IRS, que se presenta junto con la declaración anual en los formularios 1040, 1040-SR, 1040-NR o 1040-SS, según corresponda.