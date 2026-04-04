El Departamento del Tesoro de Estados Unidos y el Servicio de Impuestos Internos (IRS) anunciaron una extensión automática de 30 días en el plazo para presentar la declaración de impuestos para un grupo específico de trabajadores federales. La medida fue confirmada el 1 de abril de 2026 y aplica al personal del Departamento de Seguridad Nacional afectado por el cierre parcial del gobierno. El nuevo plazo límite es el 15 de mayo de 2026. Según el comunicado oficial, la extensión incluye alivio total de multas e intereses por presentación tardía. La medida busca compensar las dificultades administrativas y financieras que enfrentan los empleados del DHS que continúan trabajando sin recibir su salario debido al cierre que ya lleva 49 días. El secretario del Tesoro, Scott Bessent, justificó la decisión señalando que el cierre del DHS generó interrupciones innecesarias y una carga injusta sobre su personal y sus familias. La extensión es automática, lo que significa que los empleados elegibles no necesitan solicitarla. La extensión aplica exclusivamente al personal del Departamento de Seguridad Nacional que se encuentra afectado por el cierre parcial del gobierno federal. Según el anuncio oficial del Tesoro y el IRS, estos trabajadores recibirán de forma automática: La extensión cubre tanto la presentación de la declaración como el pago de los impuestos correspondientes. Al ser automática, los empleados elegibles no deben realizar ningún trámite adicional para acceder al beneficio. El contexto detrás de la medida es el cierre parcial del gobierno federal que afecta al Departamento de Seguridad Nacional desde hace más de 49 días. Durante ese período, miles de empleados del DHS continuaron prestando servicios sin recibir su salario, lo que generó dificultades económicas y administrativas que, según el Tesoro, hacen injusto exigirles cumplir con los plazos fiscales habituales. La medida se enmarca en una serie de acciones que la administración Trump viene tomando en relación al cierre del DHS, entre ellas el anuncio del presidente de firmar una orden ejecutiva para garantizar el pago de los trabajadores afectados.