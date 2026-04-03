El Departamento de Estado de los Estados Unidos anunció una serie de reformas al Servicio Exterior que cambian de manera significativa la forma en que se selecciona y forma a los diplomáticos del país. A partir de ahora, quienes quieran ingresar al Servicio Exterior deberán aprobar un examen obligatorio que evaluará conocimientos específicos sobre historia americana, política exterior y razonamiento lógico. El anuncio fue realizado el 1 de abril de 2026 y tiene vigencia inmediata. Las reformas también afectan el proceso de orientación y capacitación de los nuevos funcionarios. El nuevo programa de formación pone el foco en habilidades prácticas como oratoria y negociación, además de contenidos sobre estrategia económica, diplomacia comercial e historia diplomática. Desde la administración Trump, el objetivo declarado de estas medidas es garantizar que los diplomáticos estadounidenses estén preparados para defender los intereses nacionales en un escenario internacional en constante transformación. La reforma al Servicio Exterior apunta a modernizar tanto la selección como la formación de los futuros diplomáticos. Según el comunicado oficial, el nuevo modelo elimina preguntas que evaluaban alineación con “agendas ideológicas” y las reemplaza por contenidos orientados al interés nacional. Según el Gobierno, los cambios en el proceso de selección incluyen: En cuanto a la etapa de orientación, el nuevo programa incorpora capacitación en habilidades concretas que antes no tenían un lugar central en la formación diplomática. El portavoz adjunto del Departamento de Estado, Tommy Pigott, destacó que el objetivo es preparar a los oficiales para “abogar por el interés nacional en un escenario mundial en constante cambio”. El Departamento de Estado ya habilitó el registro para participar en el proceso de selección bajo las nuevas reglas. Las fechas del examen están confirmadas y el gobierno convoca especialmente a ciudadanos que deseen representar al país en el exterior. Una vez superado el examen, los nuevos integrantes del Servicio Exterior recibirán formación en oratoria, negociación, estrategia económica, diplomacia comercial y teoría de relaciones internacionales, con énfasis en temas que van desde la diplomacia comercial hasta la gran estrategia geopolítica. El Servicio Exterior de los Estados Unidos es el cuerpo profesional de diplomáticos que representa al país en embajadas, consulados y organismos internacionales alrededor del mundo. Sus integrantes son responsables de negociar acuerdos, proteger a los ciudadanos estadounidenses en el exterior y promover los intereses del país en foros globales. El cambio en los criterios de selección y formación busca, según el gobierno, asegurar que quienes ingresen al cuerpo diplomático cuenten con las herramientas técnicas y conceptuales necesarias para desempeñarse en un contexto geopolítico cada vez más competitivo. Para quienes residen en los Estados Unidos y están interesados en una carrera diplomática, esta convocatoria representa una oportunidad concreta: el registro ya está abierto y los exámenes se realizarán en mayo de 2026.