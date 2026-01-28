A partir de la temporada fiscal 2026, el Servicio de Impuestos Internos (IRS) modificará la forma en que se emiten los reembolsos de impuestos, priorizando pagos electrónicos y dejando atrás el uso generalizado de cheques en papel. El cambio busca reducir el fraude, mejorar la seguridad y acelerar los tiempos de cobro y afecta a millones de contribuyentes en Estados Unidos.

La medida se enmarca en una orden ejecutiva que moderniza los pagos del gobierno federal. No cambia cómo se presentan las declaraciones, sino cómo se reciben los reembolsos y cómo se realizan los pagos al fisco.

Quienes no completen el trámite obligatorio de elegir un método electrónico podrían enfrentar demoras o quedar fuera del nuevo esquema, con excepciones limitadas por razones de fuerza mayor.

¿Qué cambia en los reembolsos de impuestos del IRS?

El IRS pasará a emitir reembolsos de impuestos de forma electrónica (principalmente depósito directo o tarjetas prepagas aprobadas), dejando el papel como excepción. Los pagos electrónicos son más rápidos, cuestan menos y reducen errores frente a los cheques.

La transición también alcanza otros pagos federales (beneficios, subvenciones y pagos a proveedores) y a los pagos que los contribuyentes hacen al gobierno (saldos adeudados, tasas y multas).

Aunque durante una etapa inicial todavía se aceptarán cheques y giros, el organismo anticipa que el estándar será digital. Las excepciones existirán solo en situaciones específicas (por ejemplo, dificultades económicas o requisitos legales/procedimentales).

¿Qué trámite obligatorio hay que hacer para recibir el reembolso?

El trámite obligatorio consiste en configurar un método electrónico válido para cobrar y pagar impuestos. El IRS recomienda verificar y cargar datos bancarios correctos o una tarjeta prepaga elegible al momento de declarar y optar por opciones electrónicas para cualquier pago al fisco.

Qué hacer ahora

Elegir depósito directo para el reembolso e ingresar CBU/routing y cuenta sin errores.

Usar pagos electrónicos al abonar impuestos (como IRS Direct Pay o EFTPS ).

Revisar y actualizar la información de la cuenta antes de presentar la declaración.

Informarse en IRS.gov sobre alternativas para personas sin cuenta bancaria.

Con estos pasos, los contribuyentes se alinean con el nuevo sistema y aseguran el cobro del reembolso sin demoras cuando el cambio entre en vigor en la temporada fiscal 2026.