El Servicio de Impuestos Internos (IRS) de Estados Unidos dio inicio el lunes 26 de enero a la temporada de presentación de impuestos 2026, momento en el que los contribuyentes entregan sus declaraciones, pagan sus impuestos y solicitan cualquier reembolso para el que puedan calificar.

En ese sentido, la agencia tributaria señaló el margen de tiempo estimado que puede calcularse para las devoluciones una vez se haya presentado la declaración y comunicó las fechas límite pautadas para los reembolsos del Crédito Fiscal por Renta del Trabajo (EITC) y del Crédito Fiscal por Hijos Adicionales (ACTC).

Adicionalmente, el organismo recordó que este año, en línea con la Orden Ejecutiva 14247 comenzaron a eliminarse de manera paulatina los reembolsos físicos para entregar ahora pagos completamente electrónicos.

Fechas de reembolsos y cambios 2026: esto dice IRS

La agencia federal especifica que en general, la mayoría de los reembolsos se entregan a los 21 días de haber presentado la declaración. Esto ocurre cuando se combina la presentación electrónica con el depósito directo.

“De acuerdo con Orden Ejecutiva 14247, el IRS comenzó a eliminar progresivamente los cheques de devolución de impuestos en papel el 30 de septiembre de 2025, lo que significa que la mayoría de los contribuyentes deben proporcionar sus números de ruta y de cuenta para recibir los reembolsos depositados directamente en sus cuentas bancarias”

La mayoría de los reembolsos del IRS se entregarán 21 días después de haber presentado la declaración. Fuente: archivo.

Qué sucede cuando este requisito no se cumple

“El IRS enviará una carta (1) solicitando información de depósito directo y (2) proporcionando información sobre cómo solicitar una excepción”, se explica.

En caso de no proporcionar la información bancaria para efectuar el depósito de manera electrónica ni contar con una excepción, la emisión del reembolso en papel se postergará durante seis semanas o más.

Fechas en las que se entregarán los reembolsos EITC y ACTC

La agencia estipula que la mayoría de estas devoluciones se entregarán antes del 2 de marzo de este año para quienes no tengan inconvenientes con las devoluciones presentadas.

Cómo saber cuándo cobro

A través de la herramienta “Dónde está mi reembolso” los tributantes pueden consultar las fechas previstas para su depósito para quienes reclamen este reembolso antes del 21 de febrero.

En el resto de los casos, los pasos del trámite figurarán también en este mismo sitio.