El Gobierno de Estados Unidos confirmó que el Servicio de Impuestos Internos (IRS) puede realizar visitas domiciliarias cuando un contribuyente acumula deudas fiscales durante largos períodos sin resolverlas.
Esta herramienta se activa especialmente en casos donde pasaron meses o años sin respuesta a avisos formales, pagos o acuerdos, y forma parte del proceso de cobro forzoso.
Las visitas no son el primer paso del IRS, pero sí una señal clara de que la deuda fue escalada a una instancia más severa, con riesgo de embargos, retenciones y otras sanciones.
IRS visitará hogar por hogar con sus funcionarios a todas estas personas
El IRS puede enviar agentes a un domicilio cuando:
- La deuda lleva mucho tiempo sin resolverse
- El contribuyente ignora avisos oficiales
- No se cumplen planes de pago
- Existen indicios de ocultamiento de ingresos o bienes
- Se requiere verificación directa de información financiera
Estas visitas buscan localizar al contribuyente, obtener información y avanzar con medidas de cobro.
Qué puede hacer el IRS durante una visita
Durante una visita domiciliaria, un agente puede:
- Confirmar identidad y datos de contacto
- Entregar notificaciones oficiales
- Solicitar información financiera
- Advertir sobre embargos inminentes
- Iniciar gestiones para acuerdos de pago
No se trata de un allanamiento automático, pero sí de un paso previo a acciones más duras.
Qué pasa si la deuda sigue sin resolverse
Si el contribuyente no regulariza, el IRS puede avanzar con:
- Embargo de cuentas bancarias
- Retención de salarios
- Confiscación de reembolsos
- Gravámenes sobre propiedades
- Incautación de ciertos bienes en casos extremos