El Gobierno de Estados Unidos confirmó que el Servicio de Impuestos Internos (IRS) puede realizar visitas domiciliarias cuando un contribuyente acumula deudas fiscales durante largos períodos sin resolverlas.

Esta herramienta se activa especialmente en casos donde pasaron meses o años sin respuesta a avisos formales, pagos o acuerdos, y forma parte del proceso de cobro forzoso.

Las visitas no son el primer paso del IRS, pero sí una señal clara de que la deuda fue escalada a una instancia más severa, con riesgo de embargos, retenciones y otras sanciones.

El IRS puede enviar agentes a un domicilio cuando:

La deuda lleva mucho tiempo sin resolverse

El contribuyente ignora avisos oficiales

No se cumplen planes de pago

Existen indicios de ocultamiento de ingresos o bienes

Se requiere verificación directa de información financiera

Estas visitas buscan localizar al contribuyente, obtener información y avanzar con medidas de cobro.

Qué puede hacer el IRS durante una visita

Durante una visita domiciliaria, un agente puede:

Confirmar identidad y datos de contacto

Entregar notificaciones oficiales

Solicitar información financiera

Advertir sobre embargos inminentes

Iniciar gestiones para acuerdos de pago

No se trata de un allanamiento automático, pero sí de un paso previo a acciones más duras.

Qué pasa si la deuda sigue sin resolverse

Si el contribuyente no regulariza, el IRS puede avanzar con: