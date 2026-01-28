El Servicio de Impuestos Internos (IRS) de los Estados Unidos mantiene vigentes los pagos de los créditos fiscales más solicitados. Ahora, muchos trabajadores con bajos ingresos o moderados podrían recibir un depósito bancario o reembolso de hasta 8,046 dólares este año gracias al Crédito Tributario por Ingreso del Trabajo (EITC).

El monto de dinero que un contribuyente puede recibir depende de múltiples factores, como su nivel de ingresos, estado civil y si tiene hijos que califican bajo las reglas del IRS. Cuanto mayor es el número de hijos calificados, más alto puede ser el crédito, pudiendo alcanzar su máximo con tres o más hijos.

Qué es el Crédito Tributario por Ingreso del Trabajo

El Crédito Tributario por Ingreso del Trabajo, conocido como EITC, es un beneficio fiscal reembolsable destinado a personas y familias que trabajan y tienen ingresos bajos o moderados. Su objetivo es reducir la carga impositiva y, en muchos casos, generar un reembolso en efectivo.

Este crédito no solo disminuye el impuesto adeudado. También permite recibir dinero incluso cuando no existe una deuda fiscal, lo que lo convierte en una ayuda económica directa para millones de contribuyentes.

Quiénes pueden recibir hasta 8,000 dólares

El monto del EITC varía según la cantidad de hijos que califican en la declaración. Para el año fiscal actual, los valores máximos establecidos son los siguientes.

Personas sin hijos que califican: hasta 649 dólares

Personas con un hijo que califica: hasta 4,328 dólares

Personas con dos hijos que califican: hasta 7,152 dólares

Personas con tres o más hijos que califican: hasta 8,046 dólares

El importe final depende también de los ingresos totales y del estado civil declarado.

IRS deposita más de 8,000 dólares a los contribuyentes elegibles para el monto más alto de EITC. Fuente: Archivo.

Todos los requisitos para recibir el pago de EITC

Para acceder al crédito y recibir el depósito bancario, el Servicio de Impuestos Internos exige cumplir con una serie de condiciones básicas.

Haber tenido ingresos provenientes del trabajo durante el año fiscal.

Contar con un número de Seguro Social válido .

Tener ingresos dentro de los límites establecidos por el programa.

No superar el tope permitido de ingresos por inversiones.

Ser ciudadano estadounidense o residente durante todo el año.

No haber declarado ingresos obtenidos en el extranjero.

Cumplir con las reglas específicas si se reclaman hijos que califican.

Cómo reclamar el crédito y recibir el depósito

Para obtener el EITC es obligatorio presentar la declaración de impuestos, incluso si no existe obligación de hacerlo. El trámite se realiza mediante el formulario correspondiente y, en caso de declarar hijos, se debe incluir el anexo específico con sus datos.

Los reembolsos vinculados a este crédito no se pagan de inmediato. Por ley, el IRS comienza a emitir los depósitos a partir de mediados de febrero. Quienes eligen depósito directo suelen recibir el dinero más rápido, siempre que la declaración no tenga errores.