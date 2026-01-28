En medio de la crisis energética y los apagones generalizados, volvió a circular una alerta en Cuba sobre el sistema financiero: audios virales aseguraron que el Banco Central suspendería operaciones . La versión generó inquietud entre clientes que dependen de cuentas bancarias y servicios para cobrar, pagar o retirar efectivo en todo el país.

Ante ese escenario, el Banco Central de Cuba salió a aclarar qué pasará con las cuentas bancarias y los servicios: negó cierres o suspensiones y pidió no compartir mensajes sin verificar, remitiendo a sus canales oficiales para información confirmada.

¿Qué dijo el Banco Central de Cuba sobre las cuentas bancarias y los servicios?

El Banco Central calificó el audio como “categóricamente falso” y aseguró que no proviene de una fuente autorizada. Según el comunicado, el sistema bancario nacional opera con normalidad, sin interrupciones, y mantiene la continuidad y seguridad de las operaciones en todo el país.

La desmentida llega en un contexto sensible por apagones y falta de combustible, factores que amplifican la incertidumbre. La autoridad monetaria insistió en que no habrá cierre ni suspensión de servicios bancarios y reiteró la importancia de consultar información oficial antes de compartirla.

El Banco Central de Cuba salió a aclarar qué pasará con las cuentas bancarias y los servicios. Maxence Peniguet/Flickr

¿Qué pueden esperar los clientes en la práctica con las cuentas y servicios?

Aunque la postura oficial habla de estabilidad, muchos usuarios asocian el funcionamiento real a la disponibilidad eléctrica. Cuando falta energía, se frenan trámites, caen plataformas y los cajeros automáticos quedan fuera de servicio, lo que provoca colas, demoras y dificultades para extraer efectivo en un contexto de escasez persistente.