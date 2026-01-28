El Gobierno estatal revisará el cumplimiento de un requisito obligatorio del Departamento de Vehículos Motorizados (DMV) que afecta a millones de conductores en Nueva York: la prueba de emisiones vigente, exigida para poder circular y también para evitar multas aun cuando el vehículo esté estacionado en la vía pública.

El control se centra en verificar que cada auto cuente con una inspección de emisiones válida, identificable a través del sticker oficial colocado en el parabrisas. La oblea tiene vencimiento mensual y, si no está al día, habilita sanciones automáticas, independientemente de si el vehículo está en movimiento o detenido.

¿Qué prueba de emisiones obligatoria revisará el Gobierno coche por coche según el DMV?

La prueba de emisiones forma parte de la inspección vehicular obligatoria y, en la mayoría de los casos, incluye un chequeo del sistema de diagnóstico a bordo (OBDII), que evalúa el funcionamiento de los sistemas de control de contaminación del vehículo. El objetivo es reducir la polución y mantener al estado en cumplimiento con la Ley Federal de Aire Limpio.

Este requisito debe cumplirse cada 12 meses o cuando se transfiere la propiedad del vehículo. Quedan exentos de la prueba de emisiones algunos casos puntuales:

motocicletas

vehículos eléctricos

autos de menos de dos años

modelos con más de 25 años de antigüedad

vehículos con placas históricas

ciertos diésel según año y peso bruto

El objetivo es reducir la polución y mantener al estado en cumplimiento con la Ley Federal de Aire Limpio. South_agency

¿Qué multas aplica el DMV si no se cumple con la prueba de emisiones?

Si la prueba de emisiones está vencida o el vehículo no exhibe el sticker correspondiente , el DMV puede aplicar multas inmediatas. Cuando el vencimiento es de hasta 60 días, la sanción va de u$s 25 a u$s 50; si supera ese plazo, la multa asciende a entre u$s 50 y u$s 100. La ausencia total del sticker también se sanciona con ese último rango.

A esos montos se suma un recargo estatal obligatorio de u$s 88 (o u$s 93 en tribunales locales), y el vehículo puede recibir además una multa de estacionamiento si está detenido sin la inspección de emisiones vigente. Por ese motivo, las autoridades recomiendan conservar el comprobante de la inspección y verificar periódicamente la fecha de vencimiento del sticker.