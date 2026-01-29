Estados Unidos ya puso en marcha la entrega de 1.000 dólares por hijo para las familias que completen un trámite online clave durante la temporada de impuestos. El beneficio forma parte de las denominadas Trump Accounts y se activa al presentar la declaración de impuestos.

El programa alcanza a hogares con hijos nacidos entre 2025 y 2028. El dinero no se solicita con un formulario aparte: se gestiona dentro de la declaración fiscal ante el Servicio de Impuestos Internos (IRS), siempre que el menor cumpla los requisitos.

¿Quiénes reciben los 1,000 dólares y qué formulario hay que completar?

Reciben los 1.000 dólares todas las familias con hijos nacidos entre 2025 y 2028 que tengan número de Seguro Social válido. El “formulario online” mencionado por el Gobierno es, en realidad, la declaración anual de impuestos, presentada de manera electrónica.

Al completar la declaración, los padres deberán confirmar que son nuevos padres y validar los datos del menor. Con ese paso, el Estado crea automáticamente la cuenta y deposita el monto inicial.

Requisitos básicos

Hijo nacido entre 2025 y 2028

Número de Seguro Social

Declaración de impuestos presentada correctamente

¿Cómo funcionan las Trump Accounts y para qué sirve el dinero?

Las Trump Accounts comienzan con un depósito único de 1.000 dólares del Gobierno y permiten aportes adicionales de hasta 5.000 dólares por año hasta que el menor cumpla 18 años. Los fondos se invierten obligatoriamente en fondos indexados de bajo costo.

El dinero no puede retirarse antes de los 18 años . Desde ese momento, la cuenta funciona como una IRA tradicional, usable para estudios, primera vivienda o ahorro para la jubilación, con impuestos aplicables al momento del retiro.

Claves del beneficio

El depósito estatal es por única vez

Los aportes comienzan recién en julio de 2026

Puede mantenerse hasta la edad de jubilación

Aunque existen otros instrumentos de ahorro, los especialistas coinciden en que presentar la declaración y acceder a los 1.000 dólares iniciales es un beneficio inmediato que no conviene perder.