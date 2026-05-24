El Gobierno de Estados Unidos confirmó que el Servicio de Impuestos Internos (IRS) puede realizar visitas domiciliarias a determinados contribuyentes que mantengan deudas fiscales sin resolver durante largos períodos de tiempo.

Este tipo de inspecciones forman parte de los mecanismos de cobro que aplica el organismo cuando una persona no presenta declaraciones de impuestos, ignora notificaciones oficiales o deja de cumplir acuerdos de pago establecidos previamente.

El IRS podrá visitar las casas de todas estas personas

El IRS tiene autorización para enviar agentes a los domicilios en distintas situaciones vinculadas con incumplimientos tributarios o deudas pendientes.

Entre los casos más frecuentes aparecen los siguientes:

Deudas fiscales acumuladas durante meses o años.

Falta de respuesta a cartas o avisos oficiales.

Incumplimiento de planes de pago acordados.

Sospechas de ocultamiento de ingresos o propiedades.

Necesidad de verificar información financiera de manera presencial.

El IRS visitará hogar por hogar con sus funcionarios para verificar el cumplimiento de las obligaciones fiscales.

Cómo es el procedimiento antes de una visita presencial

Antes de llegar a una instancia de inspección domiciliaria, la entidad fiscal suele seguir una serie de pasos administrativos y notificaciones formales.

En caso de que el contribuyente continúe sin responder durante un tiempo prolongado, el expediente puede pasar a manos de un funcionario fiscal autorizado para realizar visitas presenciales en el domicilio.

El IRS aclaró que las visitas domiciliarias no representan el primer paso dentro del proceso de cobro y que previamente se realizan múltiples intentos de contacto oficial.