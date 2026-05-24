El Internal Revenue Service (IRS) de Estados Unidos detalla en su página web oficial las circunstancias en las que sus agentes certificados están autorizados a visitar a un contribuyente.

El Internal Revenue Service (IRS) de Estados Unidos detalla en su página web oficial las circunstancias en las que sus agentes certificados están autorizados a visitar a un contribuyente para verificar el cumplimiento de sus obligaciones tributarias.

En estos casos, si bien se suele notificar previamente, el organismo explica detalladamente los pasos que se deben seguir en estas visitas para garantizar que son legítimas.

Los agentes del IRS pueden visitar el domicilio de un contribuyente para garantizar que cumple con sus obligaciones. Fuente: Shutterstock. Fuente: Shutterstock Shutterstock

En qué circunstancias IRS envía a sus funcionarios a verificar el cumplimiento de obligaciones fiscales

De acuerdo con lo que informó el organismo, los agentes federales pueden visitar el domicilio o el negocio de un contribuyente en las siguientes situaciones

Agentes de ingresos: se envía un aviso previo. En estos casos los oficiales pueden revisar registros para verificar que se hayan declarado todos los ingresos correctamente.

Agentes de recaudación: se envía un aviso previo. Los funcionarios participan de forma directa en el proceso de cobro y explican a cada contribuyente los riesgos de no pagar a tiempo.

Agentes especiales: sus visitas se realizan sin previo aviso como parte de investigaciones relacionadas con delitos fiscales.

Inspectores de combustibles: sólo visitan sitios industriales regulados donde se produce combustible sujeto a impuestos.

Qué credenciales deben portar sí o sí los funcionarios de IRS

Todos los funcionarios deben llevar una credencial emitida por IRS y una tarjeta HSPD-12. En ambos casos puede se los puede identificar con el número de serie y la foto del empleado.

Los contribuyentes que reciben la visita podrán pedir una identificación adicional a los agentes de ingresos e inspectores de combustible . Estos últimos también van siempre uniformados y en vehículos oficiales.

Por otra parte, los agentes especiales de investigación del IRS deben presentar sí o sí una credencial policial.