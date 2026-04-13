Un problema casi invisible está impactando directamente en los bolsillos de miles de trabajadores: cobrar menos dinero del Seguro Social del que realmente corresponde. Lo más alarmante es que no se trata de un fraude ni de un recorte oficial, sino de fallas en los registros laborales que pasan desapercibidas durante años. Detrás de cada pago mensual hay un cálculo complejo que depende de toda la vida laboral. Y cuando algo falla en ese historial, el resultado puede ser contundente: menos ingresos durante la jubilación. El sistema del Seguro Social en Estados Unidos calcula los beneficios en base a los ingresos declarados a lo largo de los años. Pero si esos datos están incompletos o contienen errores, el monto final se reduce automáticamente. Las causas más frecuentes de este problema incluyen: Para muchos trabajadores, especialmente dentro de la comunidad latina, estas inconsistencias son más comunes debido a cambios laborales, migratorios o empleos informales. El detalle clave es que el sistema toma en cuenta los 35 años de mayores ingresos. Si faltan datos, esos períodos se completan con ceros, lo que reduce el promedio y, en consecuencia, el pago mensual. Existe una forma simple de verificar si estás recibiendo lo correcto. A través del portal oficial del Seguro Social, cualquier persona puede acceder a su historial laboral completo. Revisar esta información es fundamental si querés saber: El proceso lleva pocos minutos, pero puede marcar una diferencia enorme en el largo plazo. Detectar inconsistencias a tiempo permite corregirlas antes de que impacten de lleno en la jubilación. Si al revisar los datos aparece información incorrecta, es clave actuar rápido. Se pueden presentar documentos como: Corregir estos errores no solo ajusta el registro, sino que puede traducirse en un aumento real del beneficio mensual, especialmente si todavía no comenzaste a cobrar o estás cerca de jubilarte.