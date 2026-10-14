El plazo para presentar la declaración federal de impuesto vence el 15 de octubre.

El 15 de octubre de 2026 vence el plazo extendido para que determinados contribuyentes de EE.UU. presenten sus declaraciones federales de impuestos correspondientes al año fiscal 2025. Quienes no cumplan con la fecha límite pueden quedar expuestos a sanciones del Servicio de Impuestos Internos (IRS).

La agencia establece una multa mínima de US$525 para determinadas declaraciones que se presentan con más de 60 días de retraso, siempre que se cumplan las condiciones previstas. El importe depende del impuesto que debía declararse, por lo que no todos los contribuyentes enfrentarán la misma penalización.

Además, la prórroga permite presentar la declaración más tarde, pero no se extiende el plazo para pagar los impuestos adeudados. Por eso, es importante conocer cuándo se aplica la multa y qué condiciones establece el IRS.

¿Qué ocurre si un contribuyente no presenta su declaración antes del 16 de octubre de 2026?

El plazo extendido para presentar las declaraciones federales individuales correspondientes al año fiscal 2025 vence el 15 de octubre de 2026, según el IRS. Por lo tanto, quienes solicitaron una prórroga válida y no presentan su declaración antes de esa fecha pueden recibir una multa por presentación tardía.

Sin embargo, la sanción mínima de US$525 no se aplica automáticamente el 16 de octubre ya que para determinadas declaraciones, el IRS establece ese mínimo cuando el retraso supera los 60 días y se cumplen las condiciones correspondientes.

Quienes no presenten su declaración de impuestos dentro del plazo establecido pueden presentar sanciones. Fuente: Shutterstock Shutterstock

¿Cuándo puede aplicar el IRS la multa mínima de US$525?

El IRS establece una multa mínima de US$525 para determinadas declaraciones individuales del Formulario 1040 y declaraciones corporativas del Formulario 1120 cuyo vencimiento original corresponde a 2026, cuando se presentan con más de 60 días de retraso.

Si la declaración se presenta con más de 60 días de retraso, la multa mínima para los formularios elegibles cuyo vencimiento original corresponde a 2026 es de US$525 o el 100% del impuesto que debía declararse, lo que resulte menor.