El Servicio de Impuestos Internos (IRS) ha comunicado una medida oficial destinada a fortalecer los controles en la próxima temporada de impuestos. La agencia ha indicado que procederá a revisar manualmente ciertos comportamientos declarativos que frecuentemente generan inconsistencias.

El propósito de esta acción es minimizar errores y garantizar que los contribuyentes se adhieran a las normas fiscales federales. En consecuencia, el IRS ha confirmado que determinados casos serán verificados uno por uno durante el proceso de declaración.

¿Cuáles son los aspectos que investigará el Servicio de Impuestos Internos en las declaraciones?

El IRS ha anunciado que realizará un análisis más exhaustivo de prácticas que con frecuencia resultan en discrepancias. Una de las más significativas está relacionada con un beneficio que numerosos contribuyentes solicitan sin satisfacer todos los requisitos legales .

Este enfoque más riguroso tiene como objetivo asegurar la equidad en el sistema tributario y minimizar las irregularidades que pueden surgir en la presentación de declaraciones fiscales.

El factor desencadenante de las auditorías manuales

La revisión se centra en la deducción por oficina en el hogar, un beneficio permitido solo cuando el espacio se utiliza de manera “exclusiva y regular” para actividades laborales . Este rubro es uno de los que genera más inconsistencias cada año.

El IRS suele investigar cuando detecta:

Espacios que no cumplen con el uso exclusivo exigido.

Gastos que no coinciden con la actividad o el tamaño real del área.

Habitaciones compartidas declaradas como oficina dedicada.

Razones detrás de la medida del Servicio de Impuestos Internos

El refuerzo de controles busca reducir la brecha fiscal, que representa la diferencia entre lo que el IRS debería recaudar y lo que realmente ingresa al Tesoro. Las deducciones incorrectamente aplicadas —en particular, la de oficina en el hogar— son responsables de una parte del aumento de auditorías.

Asimismo, cuando una declaración se relaciona con otra que ya ha sido auditada, la revisión puede extenderse a los demás contribuyentes implicados. Por esta razón, la agencia aconseja detallar gastos, medidas y uso del espacio con la mayor precisión posible.