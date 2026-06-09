En esta noticia
El Servicio de Impuestos Internos (IRS) confirmó cuáles son los estados que decidieron participar del nuevo programa de Crédito Fiscal Federal para Becas (FSTC), iniciativa que permitirá a los contribuyentes de las jurisdicciones participantes obtener un crédito fiscal de hasta 1,700 dólares por realizar donaciones destinadas a financiar becas educativas.
Esta medida está regulada en el marco de la “One, Big, Beautiful Bill” y, según indicaron las autoridades, busca impulsar el acceso a la educación primaria y secundaria mediante aportes a organizaciones autorizadas que entregan becas estudiantiles.
Quiénes podrán descontar hasta 1,700 dólares de sus impuestos
De acuerdo con IRS, los contribuyentes elegibles podrán reclamar un crédito fiscal federal de hasta 1,700 dólares si realizan contribuciones calificadas a una Organización de Otorgamiento de Becas (Scholarship Granting Organization).
En esa línea, para acceder al beneficio es necesario cumplir con dos requisitos básicos
- La donación debe realizarse a una SGO calificada
- La organización debe estar ubicada en un estado que haya optado por participar en el programa
Cuáles son los estados que ya forman parte del programa
Según informó el organismo federal, los siguientes estados ya confirmaron su participación:
- Alabama
- Alaska
- Arkansas
- Colorado
- Florida
- Georgia
- Idaho
- Indiana
- Iowa
- Luisiana
- Misisipi
- Misuri
- Montana
- Nebraska
- Nevada
- Nuevo Hampshire
- Dakota del Norte
- Ohio
- Oklahoma
- Carolina del Sur
- Dakota del Sur
- Tennessee
- Texas
- Utah
- Virginia
- Virginia Occidental
- Wyoming
El IRS señaló que la lista puede ampliarse en el futuro si más estados deciden adherirse al programa.
Cómo funciona este nuevo crédito fiscal federal
El programa no otorga un pago directo a los contribuyentes, sino que permite reclamar un crédito fiscal federal por las contribuciones elegibles realizadas a organizaciones autorizadas.
De esta forma, quienes cumplan con los requisitos podrán reducir su carga tributaria en hasta 1,700 dólares.