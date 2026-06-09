El Servicio de Impuestos Internos (IRS) confirmó cuáles son los estados que decidieron participar del nuevo programa de Crédito Fiscal Federal para Becas (FSTC), iniciativa que permitirá a los contribuyentes de las jurisdicciones participantes obtener un crédito fiscal de hasta 1,700 dólares por realizar donaciones destinadas a financiar becas educativas.

Esta medida está regulada en el marco de la “One, Big, Beautiful Bill” y, según indicaron las autoridades, busca impulsar el acceso a la educación primaria y secundaria mediante aportes a organizaciones autorizadas que entregan becas estudiantiles.

Quiénes podrán descontar hasta 1,700 dólares de sus impuestos

De acuerdo con IRS, los contribuyentes elegibles podrán reclamar un crédito fiscal federal de hasta 1,700 dólares si realizan contribuciones calificadas a una Organización de Otorgamiento de Becas (Scholarship Granting Organization).

En esa línea, para acceder al beneficio es necesario cumplir con dos requisitos básicos

La donación debe realizarse a una SGO calificada

La organización debe estar ubicada en un estado que haya optado por participar en el programa

Este crédito fiscal está disponible para los contribuyentes de los estados adheridos. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Cuáles son los estados que ya forman parte del programa

Según informó el organismo federal, los siguientes estados ya confirmaron su participación:

Alabama

Alaska

Arkansas

Colorado

Florida

Georgia

Idaho

Indiana

Iowa

Luisiana

Misisipi

Misuri

Montana

Nebraska

Nevada

Nuevo Hampshire

Dakota del Norte

Ohio

Oklahoma

Carolina del Sur

Dakota del Sur

Tennessee

Texas

Utah

Virginia

Virginia Occidental

Wyoming

El IRS señaló que la lista puede ampliarse en el futuro si más estados deciden adherirse al programa.

Cómo funciona este nuevo crédito fiscal federal

El programa no otorga un pago directo a los contribuyentes, sino que permite reclamar un crédito fiscal federal por las contribuciones elegibles realizadas a organizaciones autorizadas.

De esta forma, quienes cumplan con los requisitos podrán reducir su carga tributaria en hasta 1,700 dólares.