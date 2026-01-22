El Servicio de Impuestos Internos (IRS) puede iniciar auditorías cuando detecta números demasiado redondos o errores de cálculo en la declaración de impuestos presentada por los contribuyentes.

Este tipo de patrones suele activar controles adicionales para verificar que los montos informados sean correctos .

Aunque una auditoría no implica automáticamente fraude, el uso reiterado de cifras estimadas o poco precisas puede generar sospechas. En especial, cuando aparecen en deducciones, gastos laborales o ingresos declarados, el organismo puede solicitar comprobantes o abrir una revisión formal.

¿Por qué el IRS audita a quienes usan números muy redondos?

El IRS analiza millones de declaraciones cada año y puede investigar aquellas con inconsistencias estadísticas. Los importes exactos en centenas o miles suelen ser inusuales en cálculos reales y pueden indicar estimaciones en lugar de montos precisos.

Entre los errores más comunes que despiertan alertas se encuentran:

Deducciones con cifras cerradas sin respaldo .

Gastos redondeados en lugar de ajustados al dólar.

Diferencias con datos informados por terceros.

¿El IRS puede visitar un domicilio durante una auditoría?

Las auditorías son realizadas por agentes de ingresos, empleados civiles encargados de revisar registros financieros. Estos agentes pueden citar al contribuyente en una oficina oficial o visitar su domicilio, negocio o contador, según el caso.

El contacto siempre comienza por correo postal. Luego, el IRS puede llamar para coordinar la revisión y, si necesita datos adicionales, contactar a terceros mediante notificaciones formales o citaciones enviadas por correo.