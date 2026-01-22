En ese marco, la agencia federal detalló cómo procederá en caso de enviar un aviso de embargo sobre una cuenta bancaria, pues si bien los fondos no se remueven de manera inmediata, sí serán instantáneamente inutilizables.

El Servicio de Impuestos Internos (IRS) de Estados Unidos enfatiza en la importancia de responder lo antes posible en caso de recibir un Aviso Final de Intención de Embargo y su Derechos a Audiencia, pues ignorarlo podría traer como consecuencia el congelamiento de los bienes y un posterior embargo.

“Pueden quitársele sueldos, dinero de su banco u otra cuenta financiera; o quitarle y vender su(s) vehículo(s), bienes inmuebles y otra propiedad personal”, explica el organismo.

Estados Unidos restringirá el acceso a cuentas bancarias de ciudadanos y extranjeros que reciban este beneficio

Cuando se aplica una sanción de este tipo, notificada a través de un aviso oficial, los fondos de la cuenta del contribuyente que se ven afectados se congelan de manera automática y ya no pueden ser utilizados.

Tanto ciudadanos como extranjeros tributantes en Estados Unidos pueden estar sujetos a un embargo bancario.

El Código de Impuestos Internos (IRC) establece desde ese momento un período de 21 días en los que el contribuyente deberá comunicarse para resolver la deuda de manera alternativa y establecer un plan de pagos, de lo contrario, el dinero congelado se confisca oficialmente al finalizar el plazo.

Las autoridades aclaran que, en términos generales, los fondos depositados después del embargo en la cuenta bancaria no se ven afectados.

Circunstancias en las que Estados Unidos podría liberar el acceso a los fondos

En caso de que el embargo se libere por cualquier motivo que no sea el primero, la deuda deberá resolverse de todas formas para evitar que la medida se vuelva a aplicar.

En general, cualquier embargo de IRS podría quedar sin efecto en alguna de las siguientes circunstancias: